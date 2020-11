Repubblica: Osimhen rientrerà a Napoli mercoledì per essere valutato dallo staff medico partenopeo

Il nigeriano resterà a riposo 48 ore, poi farà ritorno a Castel Volturno, dove sarà sottoposto a nuova risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio

Non ci sono ancora certezze sulla condizione fisica di Victor Osimhen, che in Nazionale ha riportato una lussazione alla spalla. Resta in dubbio la sua presenza contro il Milan, ma forse anche in Europa League e contro la Roma in campionato. L’attaccante resterà a riposo 48 ore e, scrive Repubblica Napoli, mercoledì sarà valutato dallo staff medico del club partenopeo.

“I primi esami cui si è sottoposto in Nigeria hanno escluso la possibilità di uno stop molto lungo. Osimhen ha una forte contusione al braccio destro e alla spalla, lussata venerdì durante il match, valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, tra Nigeria e Sierra Leone. I medici della nazionale gliel’hanno prontamente sistemata ma il dolore resta, quindi saranno necessari ulteriori approfondimenti. Uno lo ha ripetuto ieri pomeriggio. Osimhen salterà la seconda partita della Nigeria, in programma martedì sempre con la Sierra Leone. Resterà a riposo 48 ore e anticiperà il rientro in Italia: sarà al Training Center di Castel Volturno entro mercoledì, quando sarà visitato dallo staff medico del Napoli per un quadro completo della situazione. Osimhen sarà sottoposto a una risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio. La possibilità di saltare il match contro il Milan è concreta, ma una decisione definitiva sarà presa soltanto tra giovedì e venerdì. Osimhen vuole esserci, ma è impossibile fare previsioni adesso”.