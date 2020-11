Repubblica: il Milan vuole chiedere ai calciatori un taglio stipendi del 20%

Il Milan, alle prese con un deficit di bilancio di 195 milioni di euro, ha intenzione di concordare con i suoi calciatori un taglio degli stipendi del 20%. Lo scrive Repubblica.

“L’urgenza non dichiarata, in questa fase di crisi finanziaria dei club per l’emergenza Covid, è anche il risparmio sugli stipendi. Con un deficit di bilancio di 195 milioni di euro, la società ha intenzione di chiedere alla squadra un sacrificio: la decurtazione dell’ingaggio mensile. Il taglio potrebbe aggirarsi intorno al 20%. L’argomento è stato soppesato nel Cda. Toccherà all’ad Gazidis formulare i termini della richiesta, come è già accaduto durante il lockdown dello scorso marzo. Spetterà ai giocatori accettare o meno”.