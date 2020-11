Pioli: “Servirà una prestazione da Milan. Tonali? Ci vuole pazienza”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona.

Servirà una prestazione diversa rispetto a quanto fatto col Lille. Una prestazione da Milan, dal punto di vista tecnico e fisico. Essere in vetta alla classifica significa che stiamo facendo un buon lavoro ma servirà intensità domani. La competitività del campionato è alta e ci vorrà il massimo dell’attenzione. Ci aspetta una partita molto difficile, è facile parlare di condizione fisica quando non arrivano i risultati. Dobbiamo essere bravi a recuperare, che al rientro giocheremo 10 partite in 31 giorni. Auguro a Setti la miglior guarigione possibile.

La pressione ce la creiamo da soli, siamo ambiziosi e quindi molto rigidi con noi stessi. Se ho impiegato Ibrahimovic in queste gare è perché ho ritenuto giusto farlo. Poi man mano valuteremo, ma ragioniamo una partita alla volta. Rebic non è ancora pronto per partire dal primo minuto. Tonali? Ci vuole pazienza, ha disponibilità e talento che sono le caratteristiche giuste. Alla sua età può fare prestazioni non ottimale, il suo avversario col Lille, Renato Sanches, era di livello. Si sta allenando bene.