Niola: «La sentenza della Corte d’Appello? Toni ingiuriosi che un giudice non dovrebbe utilizzare»

Il Corriere dello Sport intervista l’antropologo Marino Niola sulla sentenza della Corte Sportiva d’Appello relativa a Juve-Napoli.

Niola continua chiamando in causa i provvedimenti di ben due Asl che hanno vietato al Napoli di partire per Torino. Provvedimenti ignorati dal giudice.

«Il calcio continua a pensare di vivere una propria extraterritorialità, in uno stato di eccezione che mette in discussione l’idea stessa della legalità. Ma in questa storia, che è tutt’altro che bella, mi soccorre Andreotti: visto che c’è di mezzo la Juventus, verso la quale viene utilizzata una certa benevolenza, a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina».