Mihajlovic: “Col Napoli facciamo sempre meglio di loro, ma sono da scudetto”

L’allenatore del Bologna ha presentato la partita di domani in conferenza stampa: “Arriveranno arrabbiati per riscattare la prestazione così e così col Rijeka”

Sinisa MIhajlovic, allenatore del Bologna, ha presentato la sfida col Napoli in conferenza stampa.

Hickey domani non giocherà dall’inizio, ha subito un leggero infortunio e valuteremo se convocarlo o meno. Medel invece contiamo di recuperarlo dopo la sosta. Andiamo di male in peggio ma non ci arrendiamo.

In tutte le partite abbiamo dimostrato di voler giocare per vincere, senza cambiare la nostra identità. Nelle ultime gare col Napoli abbiamo sempre fatto meglio di loro e sappiamo di poterli mettere in difficoltà. Serve personalità, concentrazione, comunicazione: così i risultati arriveranno. Meritiamo una classifica migliore per ciò che abbiamo fatto vedere finora.

Conoscendo Gattuso, il Napoli verrà qui arrabbiato per riscattare la prestazione col Rijeka che è stata così e così. Domani non sbaglieranno ancora, giocheranno i titolari. Noi siamo acciaccati, ma voglio vedere a che punto siamo. Gli azzurri possono puntare allo scudetto, sono tra le squadre più forti del campionato, ma questa è una stagione strana e può succedere di tutto.

I viaggi e gli spostamenti mi preoccupano, ma so che la nazionale per i giocatori è importante e io sono orgoglioso che il Bologna ne mandi tanti. Egoisticamente però sono preoccupato, tra virus e infortuni e spero di non perdere altri giocatori.

Mancini? Ci siamo sentiti, non ha sintomi e sta bene, questo è l’importante. Mi ha detto se chiamerà o meno Soriano, ma non posso dirvelo: aspettate le convocazioni, altrimenti non c’è gusto…