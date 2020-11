«Maradona sta bene, ma soffre per l’astinenza. Inizieremo un trattamento, lui è d’accordo»

Il neurologo di Diego: « Abbiamo rilevato degli episodi di confusione associabili a un quadro di astinenza. Resterà in ospedale per diversi giorni. È una grande opportunità per fare del nostro meglio per lui».

Il neurologo di Maradona, Leopoldo Luque, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa per il bollettino medico che riguarda El Pibe de Oro.

«Diego sta molto bene, il decorso continua a essere molto buono. Abbiamo persino ballato. Ma sappiamo come è fatto Diego. Abbiamo rilevato degli episodi di confusione, assieme ai colleghi del reparto di terapia intensiva, li associamo a un quadro di astinenza. L’idea, in linea con quanto deciso con i colleghi, è di iniziare un trattamento per questo quadro di astinenza. Si parla di qualche giorno. Concordiamo tutti che questa sia la cosa migliore da fare per Diego. Questa è una grande opportunità per fare del nostro meglio per Diego. Lui è d’accordo e rimarrà in ospedale ancora per diversi giorni».