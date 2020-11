La Serie A ha detto sì all’unanimità ai fondi: arrivano 1,7 miliardi

Il gruppo CVC-Advent-Fsi entra col 10% nella media company che gestirà la commercializzazione dei diritti tv del campionato

La Serie A ha accettato l’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra col 10% (cioè 1,7 miliardi di euro) nella media company che gestirà la commercializzazione dei diritti televisivi del campionato.

Il voto favorevole è arrivato all’unanimità, sarebbero comunque bastati 14 sì su 20 preferenze. Serviranno alcuni mesi per redigere i contratti, in modo da poter poi mettersi a negoziare le proposte per il triennio 2021/24.