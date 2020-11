«La Corte d’Appello ignora la causa di forza maggiore. Il Tar può far giocare Juve-Napoli»

E se la partita si gioca sul campo, aggiunge, «cadrebbe anche il punto di penalizzazione».

Sul Corriere dello Sport un’intervista all’avvocato Francesco Barra Caracciolo. Difese la Juventus nella vicenda Calciopoli. Commenta la sentenza della Corte Sportiva d’Appello sul caso Juve-Napoli.

Definisce le motivazioni della sentenza contraddittorie.

L’impossibilità del Napoli a partire per Torino è oggettiva.

«L’art.55 delle NOIF è chiaro in tal senso: una squadra in grado di dimostrare la sussistenza di una causa di forza maggiore non deve essere sanzionata. Come la legittima difesa. L’impossibilità sopravvenuta, che è bene ricordare opera con efficacia retroattiva, è oggettiva. O c’è o non c’è. L’Asl ha bloccato il Napoli e il Napoli non poteva più andare a Torino. Se fosse partito avrebbe commesso un reato. La Figc non può imporre una sorta di bivio: da una parte commettere un reato e dall’altra perdere una partita a tavolino. È una follia».