Juric: “C’è anche il Napoli per lo scudetto”

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato così a Sky Sport al termine della partita contro il Milan.

Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche parte della ripresa, ma poi non abbiamo retto dal punto di vista fisico. Il Milan cercava sempre Ibrahimovic, siamo stati bravi ad andare oltre il limite. Poi cambiare otto giocatori non è facile. Silvestri cresce giorno dopo giorno, ha un buon preparatore.

La Juventus non sarà dominante come gli scorsi anni. Per lo scudetto vedo anche Milan, Roma, Inter e Napoli, non sarà una passeggiata. Il campionato si prospetta interessante.