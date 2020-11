Inchiesta Figc, la Lazio rischia da un’ammenda alla retrocessione

La Gazzetta riporta che c’è da considerare poi la giustizia ordinaria e la mancata quarantena di un positivo, per cui società e responsabile sanitario rischiano da un ammenda fino al carcere

L’evoluzione del “caso Lazio” riportata oggi dalla Gazzetta dello Sport, spiega che oramai non resta che attendere che la giustizia faccia il suo corso e arrivino gli esiti dell’inchiesta della Figc

Si legge all’articolo 8 delle norme emanate dal consiglio federale dell’8 giugno, che «la gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione»

La situazione della società di Lotito non appare delle migliori, ma al momento non c’è ancora una giurisprudenza a cui fare riferimento e dei casi da prendere ad esempio per capire quali potrebbe essere l’eventuale epilogo.

Le sanzioni vanno dall’ammenda all’esclusione del campionato, passando dalla penalizzazione alla retrocessione. Molto ovviamente dipenderà dall’esistenza o meno del dolo nell’operato del club e del medico sociale.

C’è poi da considerare anche l’inchiesta della giustizia ordinaria, la Lazio ha violato le regole per la quarantena di un positivo Covid e per questo oltre a sanzioni amministrative si rischiano procedimenti penali

Il datore di lavoro può rispondere per non aver rispettato le misure di cautela prevenzionistica dettate dal protocollo sanitario e dalla normativa di cui ai Dpcm. Le sanzioni penali (art. 55 dlgs. N. 81/2008) vanno dall’arresto da 3 a 6 mesi + l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. Il responsabile sanitario ai sensi del dlgs 81/2008 risponde con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 368,56 a 1.474,21 euro.