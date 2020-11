Il Napolista in lutto per Giancarlo d’Esposito

Fratello di Fabrizio, era stato assessore a Piano di Sorrento. Appassionato di politica e di calcio. Se n’è andato a soli 51 anni

È un giorno triste al Napolista per la scomparsa di Giancarlo d’Esposito. Fratello del nostro amico e collega Fabrizio fondatore di questo giornale, Giancarlo aveva 51 anni. È sempre stato un attento lettore del nostro giornale pur professando altra fede calcistica (era juventino). Era un curioso e un grande appassionato di politica (l’aveva esercitata in prima persona, è stato assessore a Piano di Sorrento), amava conoscere le diverse posizioni anche su un tema apparentemente lontano dalla politica come il calcio. Da assessore di Piano, si è sempre battuto per la cultura e ha più volte animato l’estate in Penisola con dibattiti e incontri organizzati senza alcuna preclusione ideologica.

Giancarlo se n’è andato dopo una inesorabile e aggressiva malattia. Lascia la moglie Lella e le due splendide figlie Rosellina e Vittoria. Alla sua famiglia tutta e a Fabrizio l’abbraccio forte e sincero della redazione tutta del Napolista. I funerali si terranno domani mattina alle ore 9.30, nella Basilica di San Michele Arcangelo, a Piano di Sorrento.