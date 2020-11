Il Napoli fa il suo dovere e batte il Rijeka 2-0

Vittoria dopo tre sconfitte interne consecutive e primato nel girone. Brutto primo tempo, meglio nella ripresa. Gol di Politano e Lozano

Conta il risultato, anche nelle sere in cui si è a lutto. E il Napoli batte 2-0 il Rijeka, e torna a vincere al San Paolo dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Gattuso va così in testa alla classifica del girone di Europa League con 9 punti, due di vantaggio su Az Alkmaar e Real Sociedad che hanno pareggiato. E che saranno le prossime avversarie degli azzurri.

Il Napoli rimane convalescente. Gattuso schiera una formazione sperimentale, con Bakayoko e Demme in mediana ed Elmas e Zielinski più avanzati. Petagna centravanti e Politano in appoggio. Spesso, troppo spesso, la costruzione del gioco è stata affidata a Koulibaly.

Qualche occasione creata nel primo tempo. Di Lorenzo fallisce un gol non complicato. Poi, per fortuna, al 44esimo arriva il vantaggio. Zielinski va sul fondo, mette al centro e la palla finisce in rete. Non si capisce se colpisca Politano o Anastasio (che gioca col Rijeka).

Nella ripresa gli ospiti non si rendono pericolosi come nei primi 45 minuti. Il Napoli gioca con più tranquillità, poi raddoppia con Lozano. Decisamente meglio il secondo tempo. Ottima notizia i novanta minuti di Ghoulam.

Guardare la partita mentre su Raitre è andato in onda il meraviglioso documentario di Kapadia su Maradona, è stato un incommensurabile atto d’amore nei confronti del Napoli.