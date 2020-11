Il Guardian fa a pezzi l’Atalanta: “Passiva, è stata demolita in un’esibizione”

Il quotidiano inglese non risparmia la squadra di Gasperini dopo il 5-0 subito dal Liverpool: “Non ha dimostrato di essere la squadra che ha segnato 98 gol l’anno scorso”

Il 5-0 subito dall’Atalanta contro il Liverpool è una sconfitta che fa rumore. E che il Guardian non ha mancato di sottolineare con toni forti.

È stata una demolizione, un’esibizione con la tripletta di Diogo Jota che spicca in un’imposizione collettiva.

C’era ancora un terzo di gara quando sono cominciate le sostituzioni, tale è stata la superiorità del Liverpool in ogni reparto. La capolista della Premier League ha allungato gli avversari con palloni verticali di prima e si è aperta lo spazio per dominare il centrocampo contro un avversario passivo e in balia.

L’Atalanta non ha mai dimostrato di essere quella squadra prolifica capace di segnare 98 gol in campionato l’anno scorso.