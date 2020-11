Frattini non ha gradito le parole di Maietta, il ricorso del Napoli sarà esaminato dal Coni a Sezioni Unite

Con un comunicato il Coni informa che l’eventuale ricorso del Napoli sarà giudicato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni. È una risposta a qualche dichiarazione dei giorni scorsi e il riferimento è all’avvocato Angelo Maietta – napoletano, componente della prima sezione – che era intervenuto a Radio Punto Nuovo. Per evitare ogni polemica, il presidente del Collegio di Garanzia del Coni Franco Frattini (lui, l’ex ministro degli Esteri) ha annunciato che l’eventuale ricorso del Napoli sarà esaminato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite che è la sezione più autorevole.

“Con riferimento alla decisione assunta, in data 10 novembre, dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale – I^ Sezione – della Figc sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. avverso le sanzioni alla stessa irrogate ed in merito alle varie ricostruzioni ed affermazioni apparse nei giorni scorsi sugli organi di stampa circa l’eventuale fase procedimentale innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, si precisa che, ove un ricorso fosse depositato, tale fase si svolgerà nei tempi e nei modi disciplinati dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI e che, considerata la rilevanza, anche di principio, della questione, esso sarà devoluto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport al giudizio delle Sezioni Unite “.

In linea di diritto, come scrive la docente Laura Santoro

l’attività delle Sezioni unite del Collegio, a mente dell’art. 56, co. 5, del Codice della Giustizia Sportiva, oltre a giudicare in via esclusiva le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni, decide, altresì, ogni altra controversia che il Presidente del Collegio, anche su proposta del Presidente di una Sezione, ritenga di sottoporre al suo esame per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste alle Sezioni Unite.