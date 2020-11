Guardiola: “Dieci anni fa era più facile passare i gironi di Champions”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha presentato la partita di Champions League di domani sera contro l’Olympiakos.

Dieci anni fa era più semplice passare la fase a gironi. Sarebbe un grande risultato e vogliamo raggiungerlo. Cercheremo di centrare l’obiettivo il prima possibile ma se dovesse accadere all’ultima giornata non sarebbe un problema. La gente non capisce quanto sia difficile la Champions, poi con questa pandemia è ancora tutto più incerto.

L’anno scorso ci dissero che era un girone facile e per poco l’Atalanta non arrivava in semifinale. Ogni anno ci sono più investimenti e gli allenatori sono sempre più preparati: ogni squadra sa cosa fare e non ci sono mai spazi per attaccare, mentre prima ce n’erano di più.