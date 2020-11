Giudice sportivo, squalificato il preparatore atletico del Napoli

Tenderini aveva contestato con veemenza una decisione dell’assistente. Stessa sanzione anche per Riccardo Bigon, ds del Bologna. Tre giocatori squalificati

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il preparatore atletico del Napoli, Dino Tenderini, che era stato allontanato durante la partita col Bologna “per avere contestato con veemenza l’operato di un assistente“.

Stesso provvedimento per la stessa motivazione anche a Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna con un passato in azzurro. Tenderini, dunque, non sarà in panchina per la sfida col Milan del 22 novembre prossimo.

Saranno tre invece i calciatori assenti per squalifica al rientro dalla sosta: Luperto del Crotone, Augello e Tonelli della Sampdoria.