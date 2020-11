Gazzetta: si pensa di concludere il campionato a colpi di sentenza?

Il riferimento è ovviamente alla sentenza della Corte d’Appello su Juve-Napoli arrivato ieri, ma anche alla questione tamponi della Lazio

La nova sentenza arrivata ieri sera dalla Corte d’Appello sul caso Juve-Napoli non ha di certo lasciato indifferenti. Sia perché il giudice Sandulli ha ritenuto di confermare la prima decisione e dare quindi ragione alla Juve assegnandole la gara per 3-0, sia perché nelle motivazioni addotte si evince che il club di De Laurentiis avrebbe volontariamente deciso di non giocare a solo dopo avrebbe inscenato la questione con le Asl.

Una brutta pagina, scrive la Gazzetta dello Sport, sia per il Napoli che ha prontamente precisato la propria posizione e la volontà di arrivare la verità che non è certamente quella rilevata dalla Corte d’Appello. Sia per il calcio tutto che vive un periodo difficile per l’epidemia, ma che sta mettendo in evidenza ancora di più i dissidi interni

Al di là della sconfitta a tavolino, rimane una domanda di fondo cui il movimento non riesce a dare una risposta adeguata alla drammaticità del momento. Si pensa di poter concludere il campionato a colpi di sentenze oppure si devono rivedere regole che non stanno valendo per tutti (leggi tamponi e isolamenti)? L’Italia si sta rinchiudendo di nuovo in casa per difendersi da questo maledetto virus. Il calcio lo ha già fatto da tempo, ma per egoismo e così si allontana pericolosamente dal sentire popolare. E senza tifosi il pallone rischia di morire