Gazzetta: “per rispetto la Roma non si è presentata proprio a Napoli”

“La Roma non si è presentata proprio a Napoli”. Questo scrive la Gazzetta dello sport a proposito di Napoli-Roma 4-0:

Forse per rispetto, ma più che altro per stanchezza fisica e mentale, la Roma non si presenta proprio: è la prima sconfitta stagionale sul campo, arriva dopo cinque successi consecutivi. Un solo tiro in porta, il primo calcio d’angolo dopo quasi un’ora, mentre il Napoli era già a dieci. Nessuno da salvare, tra i romanisti, e anche la zavorra di due infortuni già nel primo tempo (Mancini e Veretout).