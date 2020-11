Gazzetta: per il Napoli è una fase cruciale, deve decidere cosa vuole diventare

Il commento di Sebastiano Vernazza. La squadra deve capire se vuole accontentarsi di restare dov’è o arrampicarsi più su

Sulla Gazzetta dello Sport il commento di Sebastiano Vernazza alla prestazione del Napoli in Europa League, ieri sera. La squadra di Gattuso ha portato a casa i tre punti, ma con una prestazione certo non indimenticabile. Vernazza scrive:

“Il Napoli ha vinto in Croazia, a Fiume, e lo ha fatto in rimonta. È stata compensata la sconfitta in casa contro l’Az e si può salvare lo spirito di reazione. Sul gioco, sul modo di stare in campo, meglio soprassedere. Il Napoli attraversa una fase cruciale, deve decidere che cosa vuole diventare, se accontentarsi di restare dov’è o arrampicarsi più su“.