Gazzetta: Nel calcio e non solo, i “vecchi” sono indispensabili

Ibrahimovic e Ronaldo hanno risolto le partite di Milan e Juve, dimostrando di essere imprescindibili per lo sforzo produttivo delle proprie squadre

La Gazzetta dello Sport tesse, partendo dalle vittorie di Milan e Juve, l’elogio dei “vecchi”, gli stessi “vecchi” che il governatore della Liguria Toti con uno scivolone sui social, aveva definito “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”

Nel calcio italiano e non solo, i vecchi sono indispensabili

Parliamo ovviamente di vecchi solo sportivamente: Ibrahimovic (39 anni) e Ronaldo (35). Il primo, con una delle acrobazie che hanno contribuito a rendere mitica la sua figura di atleta, ha regalato al Milan altri tre punti, confermando il primato in classifica a +4 e +5 sulle più quotate inseguitrici Juve e Inter

Ibrahimovic è semplicemente un miracolo della natura, è capocannoniere in Serie A con 7 gol in sole 4 partite, nessuno come lui a quasi 40anni.

Ronaldo, a sole 48 ore dal tampone negativo che lo ha liberato dal Covid, ha subito tolto le castagne dal fuoco ad una Juve che rischiava di scottarsi

L’esperienza arriva con gli anni.