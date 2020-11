Gazzetta: Napoli e Roma sono affidabili e solide, possono concorrere per lo scudetto

Sulla Gazzetta dello Sport Alessandro Vocalelli inserisce nella corsa allo scudetto anche Napoli e Roma.

“ Ma non sarà che alla corsa al vertice bisogna iscrivere anche Gattuso e Fonseca? Una domanda a cui si può rispondere facilmente, capovolgendo il discorso con un altro quesito: ma qualcuno se la sente di negare il diritto di crederci a due squadre così affidabili e solide, a immagine dei loro tecnici? Già, perché dietro a Napoli e Roma c’è il lavoro di due allenatori forse un po’ sottovalutati alla vigilia, ma capaci come si dice in questi casi di “fare” calcio , di rendere armonico, fluido, il collegamento tra reparti. Che poi, al di là delle mode, è il vero segreto del calcio: la ricerca dell’equilibrio”.

Vocalelli definisce entrambe le squadre equilibrate,

“con una qualità media molto alta. Difesa, centrocampo e attacco – e il discorso vale sia per il Napoli che per la Roma – non hanno particolari scompensi, non c’è un picco di qualità in una zona del campo e un’evidente lacuna in un’altra. E i due allenatori, con uno stile solo apparentemente diverso, hanno saputo amalgamare il tutto”.