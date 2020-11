Gazzetta: Lazio, la Procura di Avellino ha sequestrato i campioni RNA di Napoli

Intanto l’avvocato di Taccone ha chiesto il riesame degli stessi in quanto la più moderna attrezzatura dell’ospedale Moscati potrebbe restituire valori diversificati

La Procura di Avellino ha sequestrato sette reperti RNA virali oltre ai tamponi già sequestrati, di quelli eseguiti dalla Lazio e fatti rianalizzare dal laboratorio MeriGen di Napoli. Lo riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.

Ora la Procura vuol riprocessare anche questi reperti per verificare la correttezza del percorso fatto dai tamponi e dai reagenti.

Intanto l’avvocato difensore di Massimiliano Taccone, indagato in quanto titolare del centro Futura Diagnostica a cui la Lazio faceva esaminare i tamponi, ha chiesto il riesame degli stessi in quanto la più moderna attrezzatura dell’ospedale Moscati di Avellino potrebbe restituire valori diversificati. La Procura non si è ancora pronunciata sulla richiesta. Sembra in ogni caso difficile che la perizia del tribunale sia pronta per sabato.