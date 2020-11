Gazzetta: l’allergia di Ronaldo alle panchine. Prima di oggi è successo solo tre volte (tutte con Allegri)

Da quando è in bianconero CR7 è rimasto a guardare i compagni solo nel primo anno. Un solo precedente in trasferta in campionato. Oggi non sarà titolare contro lo Spezia

Cristiano Ronaldo è tornato negativo al Covid. Pirlo ha dichiarato, ieri, in conferenza stampa, che oggi contro lo Spezia partirà dalla panchina. Spezia che, ricorda la Gazzetta dello Sport, ha solo 4 punti in meno della Juventus vincitrice di nove scudetti di fila oltre che un monte stipendi che è un terzo del solo ingaggio di Cr7.

“Sono altri numeri, quelli relativi agli ingaggi, che danno di più l’idea dell’abisso che c’è tra le due società. In realtà ne basta uno: per arrivare allo stipendio annuale di Cristiano Ronaldo (31 milioni di euro) bisogna prendere il monte stipendi di tutta la rosa dello Spezia (10,25) e moltiplicarlo per tre. CR7 è il giocatore più pagato del nostro campionato, il club ligure invece è il più parsimonioso di tutta la Serie A”.

Se il calcio fosse una scienza esatta, continua la rosea, il risultato del match di oggi sarebbe scontato, ma non è così. Non solo perché il pallone è rotondo, ma perché la Juve ha dimostrato di non esprimersi al meglio con le piccole, avendo portato a casa due pareggi con Crotone e Verona. E perché manca Ronaldo.

CR7 ha superato le visite post Covid ed è partito con la squadra. Quella di oggi sarà la sua quarta panchina da quando è alla Juventus.

“Ronaldo ha una specie di allergia alla panchina, di solito sta a casa quando si decide di farlo riposare. Però dopo un’astinenza forzata e inaspettata ci si può accontentare anche di giocare solo uno spezzone di partita. La condizione di panchinaro è quasi una novità assoluta per lui in bianconero: da quando è arrivato a Torino gli è successo solo tre volte, di cui una in Coppa Italia, e sempre il primo anno, con Massimiliano Allegri in panchina. In trasferta in campionato c’è un solo precedente: Atalanta-Juventus della stagione 2018-19, giocata a Santo Stefano, quando CR7 subentrò a Khedira e firmò la rete del pareggio”.