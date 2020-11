Gattuso: “Imbarazzanti nei primi 30′. Meritavamo di essere sotto di due gol”

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Europa League contro il Rijeka

Un suo giudizio sulla gara.

“È quello che ci aspettavamo, ci avrebbero aspettato per poi andare subito in verticale. Per me meritavamo anche di andare sotto 2-0 nei primi 30 minuti, a tratti imbarazzanti senza marcature preventive, tante improvvisazioni, sembrava che ci siamo visti stamattina e ci siamo messi la maglietta per giocare insieme. L’avevamo preparata bene perché sapevamo che poteva metterci in difficoltà, non mi è piaciuto l’atteggiamento, mai una seconda palla conquistata, mai una scappata dietro, sempre due contro due in ogni zona. Nella ripresa siamo venuti fuori, li abbiamo messi lì, meglio nelle preventive, in questo momento dobbiamo migliorare nella continuità di prestazione per 90 minuti. Con l’AZ e il Sassuolo abbiamo perso, ma non con questa fatica di oggi, abbiamo sofferto le loro caratteristiche! Da rivedere la mentalità, non possiamo avere questi alti e bassi”.