Gattuso al Napoli: «Troppi di voi danno per scontato delle cose che non lo sono»

Sul Mattino. Ieri, a Castel Volturno, il tecnico è tornato a parlare alla squadra, con toni più distesi rispetto alla sfuriata nello spogliatoio post-Milan

Dopo la strigliata nello spogliatoio del San Paolo, domenica sera, ieri mattina Rino Gattuso è tornato a parlare alla squadra a Castel Volturno. Un discorso dai toni più pacati, scrive il Mattino, ma durante il quale il tecnico è tornato ad inchiodare i calciatori alle proprie responsabilità.

Soprattutto, il tecnico ha imputato alla squadra di non aver giocato da gruppo, ma di essersi accusati vicendevolmente per gli errori commessi in campo. Il quotidiano scrive:

“Un discorso ancora una volta severo, anche senza i toni bruschi usati nello spogliatoio del San Paolo, nell’intervallo e alla fine della gara. «Troppi di voi danno per scontato delle cose che non lo sono», dice ancora”.

E’ per questo che contro il Rijeka immagina una rivoluzione massiccia nella formazione.

“Spazio a Petagna, Zielinski (giocherà trequartista molto probabilmente), Elmas (al posto di Insigne) e così via dicendo. E potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Ghoulam, perché è difficile poter ipotizzare per Mario Rui l’impiego per tre partite di seguito”.