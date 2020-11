Evani: “Si sente la mancanza di Mancini, è come se fosse con noi”

Il ct ad interim in conferenza stampa: “Con l’Estonia daremo più spazio ai giovani e a chi ha avuto meno possibilità”

Alberico Evani, ct ad interim della Nazionale per l’assenza di Roberto Mancini, alle prese col coronavirus, ha presentato l’amichevole con l’Estonia in conferenza stampa.

È un ritiro complicato, non devo dirlo io, si nota. Quello che mi fa stare tranquilli è la disponibilità dei ragazzi e lo spirito di gruppo. Mancini è come se fosse qui con noi, ci sentiamo spesso durante la giornata, vede gli allenamenti in diretta. Certo, ci manca la sua presenza, la squadra ha bisogno di lui. Capiamo che è un momento difficile e anche le esigenze della società.

Allenare la Nazionale è un onore, ma non in queste circostanze, visti i problemi di salute di Mancini. Al netto di questo periodo complicato, avevamo messo in preventivo quello di giocare questa gara dando più spazio ai giovani e a chi ha avuto meno possibilità.