El Grafico: Maradona sarà operato d’urgenza al cervello

El Grafico dà la notizia che Diego Maradona sarà operato al cervello. Una Tac ha evidenziato un ematoma in testa e dovrà essere operato al cervello d’urgenza. Maradona in questo momento è in viaggio per Buenos Aires dove sarà operato.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO DIEGO MARADONA SERÁ OPERADO El resultado de una tomografía computada arrojó que tienen un hematoma subdural alojado en la cabeza y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Lo trasladarán a Capital Federal . pic.twitter.com/KopuJe3tLC — El Gráfico (@elgraficoweb) November 3, 2020