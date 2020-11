Di Lorenzo piace contro l’Estonia: “Partecipa all’offensiva”

I quotidiani sportivi promuovono l’esterno del Napoli, ieri in campo con l’Italia: apprezzate le due fasi di gioco e l’intesa con Bernardeschi

Giovanni Di Lorenzo ha giocato per intero l’amichevole di ieri sera tra Italia ed Estonia. I voti ricevuti in pagella testimoniano una buona prestazione. Per La Gazzetta dello Sport è da 6: “Sarebbe il terzino-difensore, quello che resta coperto. Ma l’Estonia concede buona libertà e, soprattutto nel primo tempo, partecipa all’offensiva“.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport, che evidenzia l’intesa di Di Lorenzo con Bernardeschi sulla fascia destra.