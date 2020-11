De Luca: “Riaprire la scuola il 24? Non apriremo nulla senza sicurezza”

“Abbiamo un’ondata di richieste per non aprire. I genitori sono preoccupati. L’ordinanza che prevede la possibilità di riapertura di asili e prime elementari è subordinata ad un accertamento epidemiologico”

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di scuola. Ha escluso una riapertura a meno che non venga assicurata sicurezza per studenti, insegnanti e famiglie. La data della riapertura, prevista inizialmente per il 23, non sembra più essere certa.

Queste le parole del governatore:

“L’ordinanza che prevede la possibilità di riapertura di asili e prime elementari è subordinata a un accertamento epidemiologico. Abbiamo un’ondata di richieste per non aprire: i genitori sono preoccupati. La riapertura per il 24 era una previsione, non apriremo nulla se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. Abbiamo scelto una linea di rigore e tutela, la manterremo. È possibile e probabile che non si riapra quando abbiamo previsto e comunque non riapriremo nulla se non avremo certezze dal punto di vista sanitario”.

