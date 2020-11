Damascelli: il Var sta intossicando il calcio, ma le parole di Marotta non sono da grande club

Su Il Giornale accusa Ifab, Fifa e Uefa di aver scelto di gestire il potere e non la giustizia sportiva. Ma aggiunge che un dirigente non avrebbe parlato come Marotta: è chiaro che sia stato sollecitato da Conte

Su Il Giornale Tony Damascelli commenta il pareggio strappato ieri dall’Inter contro il Parma. E in particolare il rigore non concesso ai nerazzurri e le parole di Marotta nel post partita, a Sky Sport.

“Sul rigore evidente non concesso in favore dell’Inter ribadisco che il Var è una delle grandi fake del calcio cosiddetto moderno, sta intossicando il gioco, lo spirito di questo sport, riguarda tutte le squadre, tutti i campionati. Ma Ifab, Fifa, Uefa hanno scelto di gestire il potere e non la giustizia del football. Post scriptum: le parole di Marotta sull’arbitraggio, nel dopo partita, sono conseguenza delle sollecitazioni

dall’allenatore. Non è da grande club, non è da grande dirigente quale è Beppe Marotta”.