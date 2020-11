Crosetti: i giocatori dell’Inter sembrano l’orsetto della pubblicità delle pile, che si ammosciava se scarico

Su Repubblica, Maurizio Crosetti parla delle italiane impegnate in Europa. Solo la Juve ha vinto.

“La Juve è stata l’unica italiana a vincere in una settimana europea ombrosa, dentro uno stadio con la gente e i tamburi (gli avversari in campo, invece, da serie C), chi se lo ricordava più. Passerà il turno, difficilmente da prima del girone ma passerà. Anche la Lazio ora è messa bene, ha giocato due gare su tre in emergenza e non ha mai perso (domenica all’ora di pranzo, a proposito, un interessante Lazio-Juventus e a seguire Atalanta-Inter). Simone Inzaghi pareva avere perso un po’ di fluido magico e invece no. Non così l’Atalanta, che contro il sublime Liverpool non ha rinunciato a sé (coerenza), ma senza più avere tutto di sé (limite). Gli inglesi l’hanno polverizzata, ma l’anno scorso a questo gruppo era già

successo e poi si è ripreso alla grande”.