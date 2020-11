CorSport: test centralizzati e bolla obbligatoria, in arrivo nuova stretta al protocollo Figc

Nel momento in cui ci sarà una positività, l’intero gruppo squadra dovrà chiudersi in un unico posto e ai giocatori che romperanno la bolla sarà assegnata una multa salata

La Serie A è pronta a dare una nuova stretta al protocollo, introducendo tamponi centralizzati in un unico laboratorio e bolla obbligatoria per tutta la squadra in caso di un contagio all’interno del gruppo. Ne discuterà lunedì. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ancora non è stato scelto un laboratorio unico di riferimento

“anche se è favorita Synlab, se non altro perché è la stessa utilizzata dall’Uefa e pure dalla Liga. A suo vantaggio ci sarebbe pure la garanzia di uniformità tra campionato e Coppe. L’inconveniente, invece, è che Synlab non ha una sede in Sardegna”.

L’altra novità riguarda la bolla.

“Non ci sarà più, infatti, l’isolamento fiduciario a casa e ai giocatori non sarà più permesso di fare la spola tra le proprie abitazioni e il centro sportivo dove si svolgono gli allenamenti. Nel momento in cui ci sarà una positività, l’intero gruppo squadra dovrà chiudersi in un unico posto. Potrà essere lo stesso centro sportivo, oppure un albergo o una struttura ad hoc. L’obiettivo è chiaro: evitare contatti con i familiari o altre possibilità di contagio”.

E per chi violerà la bolla saranno alte le sanzioni.

“E sarà ancora più salata la multa che verrà assegnata ai giocatori che dovessero rompere la bolla, ad esempio per rispondere alla chiamata delle Nazionali. Tenuto conto che l’aggiornamento del protocollo verrà concordato con Cts e Ministero della Salute, si chiederà di fare in modo che non ci siano più provvedimenti diversi a seconda delle Asl di riferimento”.