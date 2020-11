Corsport: sono stati Gattuso e Insigne a decidere di partire oggi

Guardandosi negli occhi, dopo aver sentito ciò che il team manager aveva appena comunicato, il Napoli ha sospettato, almeno per un attimo, d’essere finito su «scherzi a parte», vittima di un’idea (malsana) d’un mattacchione: «C’è un guasto all’aereo». Non era ancora capitato di dover fronteggiare un’emergenza del genere, però è successo e quando Edoardo De Laurentiis, il vice presidente, ha informato suo padre Aurelio, l’assist del patron è arrivato direttamente a Gattuso e a Insigne, allenatore e giocatore di una squadra incredula di dover anche schivare questo tackle da parte della sorte: «Decidete voi». Breve consulto a Capodichino, valutazione del caso e tra starsene tre ore in attesa, arrivare tardi a Bologna, saltare anche la cena e rientrare ognuno in famiglia, aspettando che stamani, l’aereo decollasse (alle 9,35) è stata preferita la soluzione più logica: si prova quest’altra insolita e indesiderata strategia, toccata e fuga, attraversando la domenica un po’ tra i cieli (con rientro in nottata) e un po’ in campo, dove sarà rigorosamente vietato al Napoli di starsene con la testa tra le nuvole