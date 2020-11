CorSport: oggi la Serie A decide sui fondi. I grandi oppositori sono Lotito e Percassi 

Occorrono 14 voti favorevoli. I patron di Lazio e Atalanta cercano di convincere le neopromosse a votare contro, promettendo una più vantaggiosa distribuzione delle risorse

Oggi alle 13 i club di Serie A si riuniranno all’hotel Regis di Roma per decidere se accettare o meno la proposta della cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi e creare insieme una media-company. Il Corriere dello Sport scrive che la riunione arriverà in presenza, non in videoconferenza, “anche se non è da escludere che qualcuno opti comunque per un collegamento a distanza”.

Dalla Lega Serie A trapela ottimismo per il buon esito della riunione.

“Da via Rosellini trapela ottimismo. Per la fumata bianca occorrono 14 voti favorevoli e, stando alle previsioni, i club orientati a dire sì sarebbero anche più dei 15 che, l’ultima volta, avevano dato il via libera alla Media Company. Il grande oppositore resta Lotito, spalleggiato dall’Atalanta della famiglia Percassi. Il numero uno della Lazio starebbe “lavorando” soprattutto sulle piccole, e in particolare le neopromosse, promettendo loro una più vantaggiosa distribuzione delle risorse. Insomma, non è il caso di dare nulla per scontato”.

Oggi si voterà solo per la proposta economico-finanziaria, ma non dei criteri di ripartizione e della governance.

“In particolare sui criteri, le divergenze sono ampie e soprattutto diventano 15 i voti necessari per l’approvazione. E’ fondamentale, infatti, stabilire con quali tempi e in che modo debbano essere distribuiti quegli 1,7 miliardi. Chi ha maggiori necessità immediate, ad esempio, punta ad accorciare l’arco temporale. I grandi, invece, ipotizzano un quinquennio, accontentando così anche la serie B”.