CorSport: il Napoli spedirà l’ultima 10 di Maradona in Argentina, ai funerali

È stata la maglietta indossata dal Pibe e poi ritirata. Diego potrà indossarla per sempre

La maglia numero 10 indossata da Maradona ai tempi del Napoli sarà spedita in Argentina per accompagnarlo per sempre. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il club partenopeo farà arrivare il cimelio nella patria di Diego in occasione del suo funerale. Si ricongiungerà con il suo legittimo possessore, colui che l’ha resa indimenticabile.

“Unico e basta, invece, sarà per sempre Diego Armando Maradona, l’ultimo 10 della storia del Napoli. Già, quella maglia: il Napoli la spedirà in Argentina per il suo funerale. Per l’ultima partita: ben fatto, così la indosserà per sempre”.