Cormezz: Napoli-Milan, Ospina o Meret? Gattuso deciderà oggi

Il colombiano ha smaltito il fastidio muscolare che l’ha costretto alla panchina contro l’Ecuador, ieri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo

La pausa per le nazionali ha creato non pochi problemi al Napoli. Hysaj e Rrahmani si sono scoperti positivi, Osimhen si è infortunato e anche Ospina non se la passa troppo bene. Ieri il colombiano è tornato ad allenarsi con la squadra, almeno in parte, ma non è ancora certo che ci sarà lui tra i pali contro il Milan. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Il bollettino dei rientri alterna cattive e buone notizie, Ospina ha smaltito il fastidio muscolare che l’ha costretto alla panchina contro l’Ecuador, ieri ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo. Gattuso deciderà oggi riguardo al ballottaggio con Meret“.