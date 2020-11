Cormezz: Bologna-Napoli, Zielinski ed Elmas possono essere un’alternativa a Mertens

Gattuso confida nel loro apporto, insieme a quello di Insigne. Il polacco sta ancora lavorando per raggiungere la migliore condizione

Gattuso si è arrabbiato molto per la prestazione del Napoli a Fiume, in Europa League, contro il Rijeka. Il tecnico ha strigliato la squadra sia giovedì, nell’intervallo della partita, sia ieri in allenamento, a Castel Volturno. Ora spera nel recupero di alcuni giocatori per migliorare. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Un aiuto prezioso può arrivare dal pieno recupero di giocatori importanti, Gattuso confida tanto nel contributo che potranno dare Insigne, Zielinski ed Elmas. Il capitano azzurro a Bologna tornerà in campo dal primo minuto; Zielinski, che sta ancora lavorando per raggiungere la migliore condizione, ed Elmas, possono rappresentare anche delle alternative valide a Mertens nel ruolo di sotto punta. Le caratteristiche sono diverse, entrambi sono dei centrocampisti offensivi, potrebbero fornire un contributo prezioso nella ricerca del palleggio più veloce, di soluzioni di qualità per aprire gli spazi. Il Napoli ha bisogno di varianti tattiche per non essere prevedibile, il turn-over di Gattuso è anche la strada perseguita per rendere la squadra camaleontica”.