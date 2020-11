Consiglio Figc, i club avranno 15 giorni in più per pagare gli stipendi

Una decisione presa con il voto contrario di giocatori e allenatori. Approvata la candidatura di Gravina come membro dell’Esecutivo UEFA

Il Consiglio della Figc, riunitosi oggi, ha deciso di concedere ai club quindici giorni in più per pagare gli stipendi dei calciatori. Lo ha stabilito con il voto contrario di giocatori e allenatori. Per pagare gli stipendi, dunque, i club avranno tempo fino al primo dicembre. Calcio e Finanza, che riporta la notizia, scrive:

“A tutela delle retribuzioni più basse, resterà immutato invece il termine del 16 novembre per il pagamento dei ratei residui della mensilità di giugno 2020”.

Il Consiglio ha anche approvato la candidatura del presidente federale Gabriele Gravina come membro dell’Esecutivo UEFA. Le elezioni si terranno il 2 marzo 2021.