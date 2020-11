I siti assicurano il massimo della privacy, della sicurezza dei propri dati, oltre alla possibilità di seguire l’evento comodamente da casa

Come funzionano le scommesse sportive online in Italia

Le scommesse sportive sono un settore in rapido sviluppo in Italia così come nel resto d’Europa. Durante gli ultimi dieci anni sono emerse nuove realtà che operano nel circuito dei bookmakers legali provvisti di regolare licenza, che trattano la previsione di un risultato finale all’interno di un evento sportivo. In Italia il gioco che attira un numero più elevato di scommettitori è naturalmente il calcio professionistico di massima divisione.

Come funziona una scommessa sportiva

Il tipo più diffuso di scommessa sportiva riguarda quindi la riuscita di un pronostico, che può essere per chi decide di puntare azzeccare il risultato, cioè la vittoria di una squadra, o il pareggio, rispetto a un’altra. Tuttavia oltre al sistema più semplice di scommessa ce ne sono altre che sono molto utilizzate agli esperti e dagli appassionati di betting online. Si tratta di indovinare il risultato esatto, o quante reti verranno segnate durante un determinato incontro di serie A. Piuttosto comune è il sistema di scommesse multiple, note anche con il nome di bollette. Poniamo il caso che un utente decida di indovinare cinque risultati per altrettante gare. In quel caso la bolletta pagherebbe qualora lo scommettitore fosse in grado di indovinare i risultati di tutti e cinque i match. Un altro metodo molto diffuso è quello che riguarda il numero di reti che verranno realizzate. Per questo motivo si scommesse sul risultato over o sul risultato under, così come su quello Goal/No Goal. Tra i vari siti di scommesse possono esserci delle differenze che riguardano il criterio di valutazione di risultato over e under, anche se abitualmente un risultato under riguarda un numero inferiore o pari a due marcature, mentre un risultato over dalle tre marcature a salire.

Come si accede a un sito di scommesse sportive

Eseguire una scommessa online è piuttosto semplice. Bisogna iscriversi al sito, ad esempio 888 sport scommesse sportive che è dedicato al betting online, valutando l’affidabilità e il livello di sicurezza, visto che il sito dovrà acquisire i nostri dati. Ogni sito offre poi le quote attraverso le quali si piazza una scommessa. Tutte le informazioni sono contenute sul sito che spesso offre delle informazioni collaterali legate al tema delle partite, del campionato o del torneo che si sta disputando. Abitualmente per piazzare una scommessa è consigliabile avere un po’ di dimestichezza con lo sport, visto che il dato statistico, i precedenti tra le due squadre, possono fornire informazioni utili al fine del pronostico e della scommessa stessa.

Una volta deciso su cosa scommettere non serve altro da fare che effettuare un deposito sul sito di betting online e piazzare la propria giocata, attendendo il risultato finale. Malgrado tutto questo possa apparire sofisticato e complesso, specialmente nella sua modalità online, è una pratica piuttosto comune e funzionale, che sempre più utenti effettuano direttamente online, senza recarsi in un centro scommesse di tipo fisico. I motivi che hanno reso il betting online un circuito di successo sono piuttosto evidenti: Non a caso il circuito dei bookmaker online durante gli ultimi anni ha ottenuto un buon riscontro in termini di dati e di scommesse piazzate e pagate.