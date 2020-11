Capello al Corsport: «Napoli-Milan è una “sfida scudetto”»

Il Napoli ha ritrovato grinta e carattere con Gattuso, ma anche grandi campioni come il suo capitano Lorenzo Insigne «Sta crescendo in maniera visibile»

Fabio Capello parla della prossima sfida tra Napoli e Milan al Corriere dello Sport, definendola una “sfida scudetto”, dal momento che le incertezze legate alla pandemia hanno reso imprevedibile ogni evoluzione di questo campionato

Sarà una sfida interessante e di sicuro bella quella di domenica sera tra due formazioni che sembrano rinate e i meriti sono sicuramente anche di Pioli e Gattuso. Capello ha elogiato il tecnico azzurro

«Lo ha risollevato, gli ha trasmesso uno spirito che pretende si noti in ogni sua prestazione. Però ha anche altro: un gioco e tanta, ma tanta qualità e fantasia in attacco. E poi una coppia di difensori centrali di enorme spessore: perché Manolas e Koulibaly , messi assieme, fanno un pieno di autorevolezza»

Il Napoli ha grandi campioni a partire dal suo capitano Lorenzo Insigne

«Sta crescendo in maniera visibile. Ha acquisito una maturità che poi dà l’impressione di trasformarsi in personalità. È presente in ogni zona del campo e in qualsiasi fase della gara. Mi pare di capire che un gran merito vada riconosciuto a Gattuso, so che gli ha rimosso quella apparente pigrizia che sembrava lo spingesse ad appagarsi senza chiedere a se stesso più di quanto gli bastasse. Mentre così, invece, finisce per diventare decisivo»