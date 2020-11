Calciomercato.it: «L’appello potrebbe confermare il 3-0 di Juventus-Napoli»

Un’indiscrezione sulla Corte d’Appello presieduta da Sandulli. La sentenza attesa lunedì prossimo. In caso di conferma del 3-0, il Napoli si rivolgerebbe al Coni

Calciomercato.it ha riportato un’indiscrezione per la sentenza d’appello attesa lunedì 9 novembre a proposito di Juventus-Napoli. In primo grado, come sappiamo, il giudice sportivo ha assegnato la vittoria per 3-0 alla Juventus e comminato un punto di penalizzazione al Napoli.

Scrive Marco Giordano su calciomercato.it che l’orientamento della corte presieduta da Piero Sandulli sarebbe di confermare la decisione del giudice sportivo Mastrandrea.

Il giornale on line spiega che in caso di sentenza negativa per il Napoli, ci sarebbe il ricorso immediato presso il Collegio di Garanzia dello sport del Coni che dovrebbe essere più equilibrato tra diritto sportivo e diritto ordinario.