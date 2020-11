Bonucci: “Il calcio non si salva solo chiedendo ai calciatori di ridursi l’ingaggio”

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato in conferenza stampa del problema fisico che lo mette fuori gioco con l’Italia, domani contro la Polonia. Ma anche di altri temi.

“Nelle ultime settimane ho chiesto troppo al mio fisico che mi ha lanciato un avvertimento. Speravo di esserci contro l’obiettivo perché c’è un obiettivo di squadra da raggiungere, ma questo fastidio non mi lascia sereno e d’accordo con lo staff, dopo la partita di domani ho deciso di fare ritorno a Torino per valutare i tempi di recupero e tornare in gruppo. In questo inizio di stagione alla Juventus abbiamo avuto tanti infortuni che non ci hanno permesso di ruotare gli uomini. Io, mi conoscete, sono uno generoso e scendo sempre in campo anche quando non sono al massimo. Sono andato sopra al dolore in campionato e in Champions e alla fine il mio corpo mi ha richiamato, mi ha detto che era il momento di fermarmi. A 33 anni devo ascoltare certi segnali e gestirmi”.