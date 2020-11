Boccia: “Sulla Campania si deciderà domani”

Il ministro per gli Affari Regionali a LA7: “Vedremo la situazione dopo il monitoraggio, non ci sarà alcun Dpcm”

Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione L’aria che tira su LA7.

A Natale sarà meglio stare solo in compagnia del nucleo familiare più stretto. Vedremo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale colore per la Campania e per altre regioni. Le misure arriveranno tra sabato e domenica, ma si daranno sempre 24 ore di tempo dopo l’ordinanza del ministro della Salute per l’organizzazione territoriale. Non ci sarà alcun Dpcm.