Boccia bacchetta De Luca: «Alcuni governatori hanno perso tempo in video di propaganda»

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha un bel da fare, negli ultimi giorni, per placare le ire dei governatori che vedono assegnare le loro Regioni alle fasce colorate previste dal Dpcm del governo.

Boccia ha convocato una riunione con i segretari regionali del Pd, chiedendo a tutti di non polemizzare con i presidente di Regione, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni commenti del ministro.

“In mezzo a tante parole distensive scandite per spegnere i fuochi politici, il ministro ha commentato con i segretari regionali e con i coordinatori Nicola Oddati e Chiara Braga le «furbizie», le «evidenti scorrettezze» e il continuo «scaricabarile» di alcuni governatori, di centrodestra e non solo”.

Non solo. Nella riunione della segreteria, Boccia ha detto:

«Alcune Regioni hanno allestito ospedali militari e Covid hotel anche quando non servivano. Mentre altri governatori hanno perso tempo in video di propaganda . La gente sa benissimo di chi è la responsabilità per le immagini vergognose che arrivano dagli ospedali di Napoli».

Il quotidiano interpreta queste parole come un segno di stanca da parte del governo per il comportamento del governatore campano.

“Tanta durezza conferma che al governo non ne possono più delle «sparate» di De Luca, descritto come «isolato» e criticato per non aver reclutato i medici e aver lasciato che d’estate riaprissero le discoteche”.