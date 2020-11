Bagni: «Il tifo napoletano ti toglie qualcosa solo se non hai carattere»

In uno speciale dedicato a Napoli-Milan, il Corriere dello Sport intervista Salvatore Bagni. Fu uno dei protagonisti del Napoli di Maradona e il migliore in campo contro i rossoneri, al San Paolo, l’8 dicembre 1985.

Racconta di quando, nel 1988, non fu convocato per gli Europei.

«Per me fu una vergogna. Giocai sempre titolare fino all’ultima partita di qualificazione a dicembre 1987 giocata contro il Portogallo. L’allenatore era Vicini, con cui ci conoscevamo dai tempi dell’Under 21, per cui quando non venni convocato gli chiesi spiegazioni. Lui argomentò dicendo che noi del Napoli avevamo perso il campionato, poi c’era stata quella storia sciocca della rivolta interna, che non era vero niente. In realtà, per me, erano tutte scuse, anche perché lui stesso, quando mi parlava, era in grandissima difficoltà. Quindi, per me, non fu lui a decidere. Non ho le prove, ma secondo me ci fu qualcosa tra me e Matarrese, una risposta che gli avevo dato, che portò a quella decisione».