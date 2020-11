«Amami e basta», il calendario della Roma contro la violenza di genere

Ne sono protagoniste le donne e le compagne dei calciatori giallorossi, truccate con i segni della violenza sul volto

«Amami e basta». È il nome scelto dalla Fondazione Roma Cares per la sua campagna contro la violenza di genere. Un progetto tutto al femminile, racconta il Messaggero, in vista del prossimo 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di un calendario – acquistabile a partire dal 28 novembre presso i Roma Store e dal 1° dicembre su Asromastore.com e le edicole della Capitale – che ha come protagoniste le mogli e compagne dei calciatori giallorossi. Tutte truccate con i segni della violenza sul volto.

A presentare l’iniziativa in Campidoglio, ieri, accanto al sindaco di Roma Virginia Raggi, c’era la moglie di Dzeko, Arma.

«Come madre ho ritenuto giusto spendermi per questa nobile causa che non solo condivido, ma propongo a uomini e donne di sostenere. Spero di toccare le coscienze e cominciare a cambiare le cose».

Ogni pagina del calendario contiene un QR Code che rimanda alla pagina del portale di Roma Capitale dedicata all’elenco di tutte le strutture antiviolenza del territorio cittadino.

Il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto all’attivazione di percorsi di formazione finanziati da Manpower Group e finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro delle donne attualmente accolte presso diverse strutture della città o in carico ai centri antiviolenza e ai servizi sociali di Roma Capitale.