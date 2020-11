«A Napoli mancano le bombole di ossigeno sta nascendo il mercato nero». I quotidiani napoletani raccolgono l’appello-denuncia del presidente Federfarma Napoli Riccardo Maria Iorio. Nelle farmacie di Napoli e provincia mancano le bombole d’ossigeno:

Il Corriere del Mezzogiorno riporta alcune sue dichiarazioni:

«A poco è valso l’appello di riconsegnare le bombole in farmacia: ormai la domanda è di gran lunga superiore all’offerta».

«Sta capitando anche di non riuscire a fornire l’ossigeno per altre patologie: proprio ieri abbiamo registrato, tra tante, la disperata richiesta di un cittadino che ha telefonato in Federfarma perché non riusciva a reperire una bombola d’ossigeno per la moglie affetta da tumore polmonare».