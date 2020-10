Ziliani: o si ferma Juve-Napoli (e i contagi) o rimarrà solo una squadra a lottare per lo scudetto

Sul Fatto. Il Napoli, che potrebbe essere stato infettato dal Genoa, potrebbe contagiare la Juve e le sue avversarie delle prossime giornate in una parabola senza fine che estinguerebbe i candidati alla vittoria

“Il campionato italiano fa già ridere per conto suo, figuriamoci se ci si mette anche il Covid: se non fosse che c’è di mezzo la salute, saremmo alla farsa. Ormai fa ridere tutto”.

Lo scrive Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano, ricapitolando quanto accaduto da domenica a oggi per il caso dei contagi nel Genoa.

“Il Napoli batte il Genoa 6-0, nelle pagelle del giorno dopo i 4 e i 5 sul conto dei giocatori genoani si sprecano salvo poi scoprire che il Napoli ha in realtà battuto una squadra di zombi: sei o sette hanno giocato da contagiati, roba da rischiare il coccolone in campo”.

E invece, a distanza di quattro giorni, la Figc ancora non ha deciso se rimandare Genoa-Torino. Anche se 11 calciatori del Genoa sono contagiati e gli altri in quarantena (“Preziosi può mandare in campo solo i Gormiti”). E non ha neppure deciso cosa fare per Juventus-Napoli in programma domenica. Partita su cui bisognerebbe riflettere, scrive Ziliani. E spiega perché.

“Anche se nessuno lo dice i giocatori del Napoli rischiano di recitare, a Torino, la parte degli untori toccata ai genoani al San Paolo: giocare senza alcuna sicurezza sul proprio stato di salute per scoprire magari l’indomani – Dio non voglia – di avere perso 4-1 sotto i colpi di CR7 e Covid-19, la nuova coppia-gol dell’autunno made in Italy”.

Napoli potrebbe essere solo il secondo anello di una catena infinita di contagi mentre

“le mummie federali meditano nei loro sarcofagi su quel che bisogna fare per il bene del pallone italico”.

Dopo essere stato contagiato dal Genoa, il Napoli potrebbe contagiare la Juve che a sua volta potrebbe contagiare il Crotone che diventerebbe l’untore del Cagliari e questo del Bologna.

“fino a che non accade il miracolo da millenni atteso: l’ultima squadra rimasta, la ventesima, l’unica immune e che potrebbe essere il Sassuolo oppure l’Hellas Verona o perché no il Benevento, si aggiudica lo scudetto 2020-21 per comprovata mancanza di avversari. Dalla Serie A è tutto: linea al coronavirus”.