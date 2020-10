Tuttosport: Gattuso punta anche l’Europa League

Di sicuro Gattuso non lascia nulla al caso e non vuole trascurare nessun obiettivo. Nemmeno quella Europa League che potrebbe sembrare un fastidio per un campionato che mai come quest’anno sembrerebbe essere il più incerto degli ultimi 10 anni.

L’appuntamento è fissato giovedì alle 19 al San Paolo per il debutto contro l’Az Alkmaar, e in vista di questa sfida Gattuso ha deciso di far allenare la squadra anche ieri. Anche il capitano, Lorenzo Insigne, è tornato a lavorare in parte col gruppo.