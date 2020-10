Tuttosport: febbre e mal di gola, Gattuso non va a Castel Volturno (ma il tampone è negativo)

Il tecnico ha temuto di aver contratto il Covid ed ha delegato l’allenamento di ieri al suo vice. Poi l’esito del test. Oggi, se si sentirà meglio, si recherà al training center

Tuttosport racconta che ieri Rino Gattuso non si è recato a Castel Volturno per l’allenamento del Napoli dopo la partita di Europa League contro l’Az Alkmaar. Il tecnico sarebbe in preda ad un forte stato influenzale. Ma, scrive il quotidiano sportivo, il tampone effettuato ieri ha dato esito negativo.

“Uno stato influenzale molto forte, mal di gola e febbre, tanto da fargli temere che anche lui potesse aver contratto il Covid 19 nella gara contro l’Az, cioè la formazione olandese che aveva lasciato a casa i suoi 13 contagiati. Ieri mattina il coach ha ricevuto a casa la visita degli operatori sanitari che lo hanno sottoposto ad un nuovo tampone e, per precauzione, ha preferito evitare di andare a Castelvolturno e ha chiesto al suo vice Riccio di lavorare con il gruppo per un allenamento che nel post gara non prevede attività tattica. Nel pomeriggio la buona notizia: il tampone è risultato negativo e, se oggi si sentirà meglio, si recherà al training center per entrare nel dettaglio della sfida di domani a Banevento”.